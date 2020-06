Triche : sommes-nous tous un peu roublards ?

publié le 12/06/2020 à 05:55

Un petit coup d’œil à la copie du voisin, une léger écart avec les règles d'un jeu de société, un raccourci habile dans une tâche que l'on nous a confiée : avouons-le, nous avons tous été un jour tenté (pour ne pas dire coupable !) de tricher. Serait-elle un des comportements les plus humains qu'il soit ? Mais alors, que dit-elle de nous ? Est-elle vraiment autant condamnable qu'on peut l'entendre dire parfois ? C'est l'instant "confession" et "explication" dans "On est fait pour s'entendre" !



Invité.e.s

- Jean-François Marmion, psychologue et rédacteur en chef du Cercle psy. Auteur de Psychologie des beaux et des moches (Editions Sciences Humaines).



- Charles Haroche, avocat de formation et auteur. Il enseigne la rhétorique à Sciences Po Paris ainsi qu'à Eloquentia. Auteur de Petit manuel de mauvaise foi, co-écrit avec Isabelle Chataignier et Guillaume Prigent (Editions First)



- Pr. Daniel Marcelli, professeur de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent