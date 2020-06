Personnel de santé : comment ont-ils vécu l'épidémie du COVID-19 ?

publié le 01/06/2020 à 05:55

Depuis le début de la crise sanitaire, nous les applaudissons à nos fenêtres, tous les soirs à 20 heures. Et pour cause, ils ont une nouvelle fois fait preuve d'un héroïsme que nous avons trop souvent l'habitude de considérer comme acquis. Cette période a néanmoins été très éprouvante, aussi bien physiquement que psychologiquement, pour le personnel soignant. "On est fait pour s'entendre" leur offre l'opportunité d'en parler avec vous sur RTL.

Vous souhaitez témoigner par écrit, intervenir dans l'émission ou proposer des sujets ? Envoyez-nous un mail à l'adresse suivante : onestfaitpoursentendre@rtl.fr (ici) ou contactez-nous en message privé sur nos réseaux sociaux : Facebook et Twitter !

On est fait pour s'entendre, le magazine qui vous ressemble et vous rassemble, de 14h00 à 15h30, en direct sur RTL.

Invité.e.s