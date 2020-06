TOC : comment s'en débarrasser ?

publié le 02/06/2020 à 05:55

Vérifier que la porte est bien fermée plusieurs fois, faire craquer ses doigts, veiller à ce que tout soit extrêmement bien rangé et à sa place, expressions incontrôlables... Les exemples de tocs sont nombreux. Et si certains n'ont pas une grande incidence sur notre vie quotidienne, d'autres se font si présents qu'ils peuvent devenir réellement problématiques. Et vous, quel est le vôtre ? Êtes-vous parvenu à vous en libérer ? Comment luttez-vous contre ?

