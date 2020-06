Tourisme : pourquoi êtes-vous fiers de votre région ?

publié le 03/06/2020 à 05:55

Chacun porte en lui un attachement particulier à sa région. Et pour la mettre en valeur ou la défendre, on rivalise d'arguments, plus ou moins de bonne foi. Car au-delà de notre appartenance au même pays, nous nous nourrissons de nos différences et du sentiment de faire partie d'un tout plus local. A l'heure où les vacances se cantonneront certainement aux différentes régions françaises, "On est fait pour s'entendre" a décidé de vous laisser l'opportunité de mettre en lumière la vôtre et d'exprimer votre fierté !

Vous souhaitez témoigner par écrit, intervenir dans l'émission ou proposer des sujets ?



Invité.e.s

- Michel Feltin-Palas, rédacteur en chef à l'Express. Auteur d’une lettre d'information sur la langue française et les langues de France, Sur le bout des langues, sur le site de l’Express. Auteur avec Jean-Michel Aphatie de J'ai un accent, et alors (aux éditions Michel Lafon)



- Gavin’s Clemente Ruiz, rédacteur des guides du Routard et auteur de Le Club des feignasses (En poche au Livre de Poche)