Les beaux réussissent-ils mieux dans la vie ?

publié le 04/06/2020 à 05:55

S'il y a bien une chose qui fluctue en fonctions des siècles et des tendances, ce sont les critères de beauté ! Difficile alors de dégager des critères objectifs et solides de la beauté : l'appréciation y est fondamentale. Mais ce qui pose question également, c'est son utilité. Dans une société souvent jugée superficielle, à quoi sert notre beauté ? Qu'est-ce que la laideur ? Pour résumer simplement, ceux que l'appréciation générale décrivent comme "beaux" réussissent-ils mieux ou plus facilement dans la vie ?

