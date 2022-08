La grande démission à la française : faut-il relativiser le phénomène ?

Le phénomène de "la grande démission" vient tout droit des États-Unis et a désormais gagné la France. Des centaines de milliers de salariés ont ainsi décidé de quitter leur travail, en quête de sens ou d'un meilleur salaire.

La situation n'est pas inédite, mais atteint tout de même des niveaux jamais connus depuis 2008. Sur les 520.000 démissions enregistrées par trimestre depuis la fin de l'année 2021, la très grande majorité sont des employés en CDI. Cela signifie que 2,7% des salariés ont claqué la porte de leur entreprise au début 2022.

Cet événement intervient à chaque fois qu'il y a une forte reprise économique et une pénurie de main d'œuvre. On pourrait alors citer l'an 2000 avant l'explosion de la bulle internet et les attentats du 11 septembre, l'année 2007 avant la crise des "subprimes" ou encore 2019 avant la crise du coronavirus. Fin 2021/début 2022 connaissait également une phase de croissance jusqu'à l'invasion de l'Ukraine.

Les employés démissionnent pour changer complètement de vie ou pour partir vers la concurrence. Ces derniers ne sortent pas du marché du travail, mais saisissent des opportunités. Avec 65% des entreprises industrielles et plus de 80% des acteurs du BTP qui disent avoir du mal à recruter, la peur du chômage n'est plus et les chances d'obtenir une hausse de salaire sont accrues.

Avec les incertitudes actuelles sur l'économie, le phénomène devrait cependant ralentir, même si la pénurie de main d'œuvre est criante dans de nombreux secteurs d'activité.

