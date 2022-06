Tout savoir sur le Suffren, le nouveau sous-marin nucléaire français

Le premier sous-marin nucléaire d'attaque (SNA) français de nouvelle génération, baptisé le Suffren, est entré en service actif vendredi 3 juin à Brest (Finistère), en présence du nouveau ministre des Armées, Sébastien Lecornu. Il permet à la France d’opérer un réel bond militaire dans le domaine de la lutte anti-sous-marine.

Le submersible mesure 99 mètres de long pour un diamètre de 8m80 et dépasse les 5.300 tonnes. Il n'aura pas de périscope qui monte et qui descend mais un câble optronique avec une caméra 360°C haute définition. Le Suffren peut plonger à plus de 350 mètres de profondeur et rester 70 jours sans remonter à la surface.

L'équipage est réduit à 63 hommes et femmes. C'est d'ailleurs le premier sous-marin à pouvoir embarquer des femmes.

Redoutable machine de détection et de renseignement

Avec tous ses senseurs, radars et sonars, le Suffren est une redoutable machine de détection et de renseignement. D'autant plus, qu'il est particulièrement silencieux : tout est conçu pour réduire au maximum les bruits. "Le sous-marin doit se fondre dans le bruit de la mer" affirmait Vincent Martinot-Lagarde, directeur du programme Baraccuda, d'un coût estimé à 9,1 milliards d'euros, à RTL. Il va servir à la protection du porte-avion Charles De Gaulle et de son possible successeur. Il sera également doté d'une arme redoutable : le missile de croisière navale.



Ce submersible bardé de technologies et d'armement dernier cri est le premier d'une série de six SNA destinés à remplacer d'ici 2030 les sous-marins de type Rubis, en service depuis les années 1980.

Il est fabriqué à Cherbourg par Naval Group. Il aurait dû être exporté en Australie à hauteur de 12 exemplaires, dans une version conventionnelle (propulsion non nucléaire). Mais au grand dam de Paris, Canberra a préféré conclure début septembre un partenariat stratégique avec les États-Unis et la Grande-Bretagne, annulant de fait son contrat avec les Français et provoquant une crise diplomatique majeure entre les alliés.

