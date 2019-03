publié le 07/03/2019 à 17:40

Plus de femmes dans les armées. C'est le souhait de Florence Parly : la ministre des armées a proposé des mesures afin de faire progresser la mixité dans les armées. Parmi ses mesures, augmenter le nombre de femmes haut gradées, leur permettre de mieux concilier vies professionnelle et familiale ou encore élargir les critères de recrutement.



"Oui, nous avons une des armées les plus féminisées au monde", à hauteur de 15,5% des effectifs, "mais il faut faire plus", a-t-elle fait valoir lors de la présentation à la presse d'un "plan mixité" pour les armées françaises, piloté par l'amirale Anne de Mazieux, la seule amirale d'active aujourd'hui dans les rangs de la Marine.

C'est le service de santé des Armées qui compte le plus de femmes, à hauteur de 60%. L'armée de Terre elle compte 10% de femmes dans ses effectifs et dans la Marine, elles sont 14%. L'armée de l'Air, elle, fait figure de bonne élève avec 23% des femmes dans ses rangs.

6,7% des officiers généraux sont des femmes

Seuls 8% des militaires déployés en opérations extérieures sont des femmes. Et parmi les 32.000 qui servent sous les drapeaux, "peu sont celles qui occupent les plus hauts postes de la hiérarchie", a déploré la ministre: elles ne représentent que 6,7% des officiers généraux.



"D'ici 2022, nous avons pour objectif de porter à 10% la part des femmes parmi les officiers généraux", a assuré Florence Parly, tout en admettant que la tâche ne serait "pas simple" : "il faut trente ans pour faire un général", a-t-elle rappelé.



L'objectif du "plan mixité" est d'attirer plus de femmes dans les armées, dont les besoins de recrutement s'élèvent à 20.000 personnes par an, et les fidéliser. À titre d'exemple, les officiers féminins de l'armée de Terre quittent l'institution 8 ans plus tôt en moyenne que leurs collègues masculins.



Au niveau du recrutement, les écoles d'officiers seront ouvertes à des profils non scientifiques, les limites d'âge pour passer examens et concours seront supprimés, et les jurys comprendront plus de femmes qu'auparavant.

Engagement fort de la Ministre des Armées @florence_parly qui met en place un #planmixité @Defense_gouv #ToutesLesFemmes soutenues par les actions du gouvernement #8mars ¿¿ https://t.co/w0ff6ybquT — ¿¿ MarleneSchiappa (@MarleneSchiappa) 7 mars 2019

Une annonce qui a fait réagir Marlène Schiappa sur Twitter, qui a souligné un "engagement fort de la ministre des Armées".