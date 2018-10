Quel porte-avions pour succéder au Charles-de-Gaulle ?

et Eléanor Douet

publié le 24/10/2018 à 09:41

La ministre des Armées Florence Parly a lancé mardi 23 octobre le programme de renouvellement du porte-avions Charles-de-Gaulle, qui devrait terminer sa vie active en 2040. On parle d'une phase d'étude de 18 mois qui coûtera 40 millions d'euros, pour un coût final compris entre 5 et 7 milliards.



"Il faut commencer par étudier quel type de porte-avions succédera au Charles-de-Gaulle. Ça veut dire répondre à trois questions : quelle menace ? Quel type de propulsion : classique ou nucléaire ? Quelles innovations, notamment pour les catapultes ?", explique le capitaine de vaisseau Bertrand Dumoulin, porte-parole de la Marine nationale.

Au terme de ces 18 mois d'études, le pouvoir politique fera son choix. "C'est maintenant qu'il faut le faire puisque la construction prend une vingtaine d'années".

Il s'agit d'être capable de montrer sa force et de faire peser une menace sur un adversaire Capitaine de vaisseau Bertrand Dumoulin, porte-parole de la Marine nationale Partager la citation





Le capitaine de vaisseau rappelle l’utilité d'un porte-avions. "C'est d'abord un outil de puissance. Aujourd'hui, le Charles-de-Gaulle avec ses 30 avions de chasse permet de frapper loin, en profondeur. C'est aussi un outil de mobilité ; il fait 1.000 km par jour. On peut donc le déplacer en fonction de l'évolution d'une crise éventuelle. C'est aussi un outil qui permet de durer sur zone."



Un porte-avions, représente également l'image de la France. "Il est respecté de nos alliés et redouté de nos adversaires", résume Bertrand Dumoulin. "Il s'agit d'être capable de montrer sa force, de montrer ses muscles et de faire peser une menace sur un adversaire."