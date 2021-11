Le porte-avions Charles de Gaulle percute un voilier en Méditerranée

Un accident inédit s’est produit ce vendredi 12 novembre vers 7h30 du matin, au sud-est des îles d’Hyères, dans le Var. Le porte-avions Charles-de-Gaulle a percuté un voilier de plaisance, long de dix mètres, en mer Méditerranée.

Comme l'indique la préfecture maritime de la Méditerranée et France Bleu Provence, les conséquences de cet accident sont uniquement matérielles, avec la désintégration du mât, et aucun blessé n'est à déplorer. Selon elle, l'appareil militaire de 40.000 tonnes a détecté le bateau "tardivement" et la collision n’a pas pu être esquivée "malgré une manœuvre d’urgence pour éviter ce voilier".

"Deux embarcations du Charles-de-Gaulle ont été mises à contribution pour sécuriser le voilier et préparer son remorquage", précise le communiqué de la préfecture maritime. Une enquête technique a été ouverte, mais sans remettre en cause l’activité d’entraînement du porte-avions, indique la préfecture.