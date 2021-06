Vacances d’été : les destinations les plus prisées par les Français

À l'approche des vacances d'été, de nombreux Français ont déjà préparé leurs réservations. Comme l'année dernière, la majorité d'entre-eux se prépare à passer l'été en France, ce qui présage une forte densité sur certains sites.

"Les réservations fonctionnent très bien pour le tourisme hexagonale, avec des chiffres records d'intentions de départs en vacances de nos concitoyens", confirme Didier Arino, directeur général du cabinet "ProTourisme", invité sur RTL. "35 millions de Français envisagent de partir cet été et pour 85% d'entre eux dans l'Hexagone", poursuit-il.

Après une longue année, rythmée par les différentes restrictions sanitaires, les Français sont en quête de grands espaces. "Il y aura visiblement des chiffres records dans tous les espaces, c'est-à-dire sur l'espace balnéaire mais aussi à la campagne et à la montagne. C'est plus compliqué pour le tourisme urbain", souligne Didier Arino. "Certaines destinations sont quasiment complètes, c'est le cas du Sud-Atlantique, du Pays basque, du bassin d'Arcachon, de la Grande-Motte... Mais il y a aussi des destinations de montagne, de vallée, qui sont cette année exceptionnellement réservées, comme le Béarn".

Tout n'est pas perdu pour ceux qui n'ont pas encore réservé, "dans les destinations qu'on peut découvrir, il y a l'arrière-pays de la Provence occitane. Il y a un département comme la Drôme, qui est absolument sublime. Si on veut éviter le littoral, on peut aller au cœur de la Bretagne, on peut aller en Normandie. On peut aller dans les Pyrénées. On peut aussi découvrir toute la région de Carcassonne...", conseille le directeur général du cabinet "ProTourisme".