Vacances d'été : où vont partir les Français cette année ?

Le coronavirus est en sourdine mais les Français veulent partir en vacances. Toutefois, ils restent prudents et choisissent majoritairement la France. D'après les agences de voyages, le nombre de réservations au mois de juin 2021 est supérieur à juin 2019, avant la pandémie.

Chez les professionnels, agences ou tour opérateurs, la France arrive en tête des destinations plutôt pour des offres complexes à organiser, des séjours sportifs ou circuits culturels. D'un autre côté, la crainte de voyager à l'étranger s'estompe surtout en Europe. La Grèce et l'Espagne sont les deux destinations les plus prisées après la France. Les réservations augmentent par rapport à l'avant Covid. En revanche, l'Italie et le Portugal sont encore un peu en retrait. La première destination des Français hors Europe est la Tunisie mais avec près de 50% de réservations en moins qu'il y a deux ans.

Autre point positif, la durée des séjours réservés augmente. Les Français comptent partir entre un jour et demi et trois jours de plus qu'il y a deux ans. Parmi les explications possibles, l'impossibilité de voyager l'année dernière a permis de mettre l'argent de côté et d'en profiter cette année.

Autres bonnes nouvelles, les croisières reprennent de la vigueur en Europe méditerranéenne et on constate une certaine confiance en l'avenir avec des réservations vers les destinations lointaines pour l'hiver, comme les Seychelles et les Maldives, qui repartent à la hausse.

Attention à la grève dans les aéroports début juillet

Pour ceux qui partent entre le 1er et le 5 juillet, attention à la grève des salariés des aéroports parisiens Roissy et Orly. Ils demandent le retrait du plan d'adaptation des contrats de travail qui prévoit la suppression de certaines primes. Augustin de Romanet, PDG du groupe Aéroports de Paris, s'est voulu rassurant ce mardi 29 juin au micro de RTL : "Il y aura tout au plus des retards", a-t-il assuré.