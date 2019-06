Tourisme : les bateaux-mouches fêtent leur 70 ans

publié le 16/06/2019 à 10:45

Ils sont un monument de la ville des Paris, et ils permettent de découvrir la ville à travers sa plus belle avenue, la Seine. Les bateaux-mouches fêtent leur 70 ans, et c'est l'occasion durant ce weekend d'aller les découvrir. Les 15 bateaux de la compagnie accueillent chaque année quelque 2,6 millions de visiteurs qui profitent des nombreuses prestations à dispositions.



"On fait tout", assure Charlotte Bruel, qui dirige la compagnie des bateaux-mouches depuis 15 ans. "De 10h du matin à 2h du matin vous avez des balades de 1h15, vous avez des déjeuners à quai sur le club, vous avez des rooftops pour les Parisiens et des soirées sympathiques avec Mademoiselle Mouche, et bien entendu les déjeuners et le dîners restaurant le weekend", énumère-t-elle.

Une cuisine faite à bord, "du frais, du bon" cuisiné sur place. Les bateaux-mouches sont le quatrième site payant le plus visité de la capitale après la Tour Eiffel, le Louvre et Beaubourg. Les touristes du monde entier s'y pressent.