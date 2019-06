publié le 16/06/2019 à 09:03

Leur énorme succès leur ont permis de faire partie du décor parisien. Les bateaux-mouches fêtent leur 70e anniversaire. Comme plus de 2 millions de personnes chaque années à les emprunter pour admirer la capitale depuis la Seine, une touriste américaine confie apprécier le charme de ces embarcations septuagénaires : "C'est rapide aussi".



Si les bateaux ne sont pas encore centenaires, leur appellation, elle, date de la seconde moitié du XIXe siècle. Mais à l'époque, le mot désigne les bateaux fabriqués dans les chantiers navals au sud de Lyon, dans un ancien quartier dit "de la mouche".

En 1867, à l'occasion de l'exposition universelle, 32 de ces navires alors à vapeur, font leur entrée dans la capitale. Mais en 1900, alors qu'est inaugurée la première ligne du métro parisien reliant Porte de Vincennes et Porte Maillot, ces transports maritimes sont délaissés.

Bien plus tard, en 1949, Jean Bruel, entrepreneur, veut trouver un moyen de faire découvrir Paris aux visiteurs. Il souhaite pour cela développer un concept unique, qui permette de le faire depuis la Seine. Il acquiert donc un bateau de l'exposition universelle. L'année suivante, la marque Compagnie des bateaux-mouches est déposée et le mot entre dans le dictionnaire Larousse.



C'est en 1951 qu'est crée le bateau-mouche tel qu'on le connaît, plat, en verre, avec des projecteurs. Aujourd'hui, la compagnie appartient toujours à la famille Bruel, et compte une quinzaine de bateaux et 600 collaborateurs en haute saison.