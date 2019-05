publié le 16/05/2019 à 17:03

Son entrée en ville est digne d'une scène de Western. C'est à cheval et en tenue complète de cow-boy que Bruno Monteuuis, 55 ans, emmène ses visiteurs dans un lieu mythique de l'Ouest américain.





Le propriétaire du ranch "Jetalena" les conduit à Tombstone en Arizona. Ici rien n'a changé ou presque depuis la création de la ville en 1879, après la découverte d'une mine d'argent. C'est la grande époque du Far West et de ses mythiques fusillades, comme le règlement de compte d'OK Corrall.

"C'est vraiment une ville qui a une âme, elle vit beaucoup du tourisme mais elle a regroupé aussi des gens qui habitent ici à temps plein et ce sont des gens passionnés par l'histoire de l'Ouest qui vivent habillés en cow-boy toute l'année", explique le Français. Une authenticité qui fait le bonheur des touristes.

Un frenchie bien intégré

Et il n'y a pas que les touristes qui sont bluffés. Les voisins de Bruno ont rapidement adopté le "Frenchie". La propriétaire d'un petit magasin, Maureen Jenkins, témoigne : "Il monte à cheval, il porte les mêmes vêtements que nous, il fait partie de Tombstone !".



Il y a sept ans, Bruno tombe amoureux d'un ranch de 20 hectares au cours d'un de ses voyages en Arizona. Les chevaux il connait, ses parents et ses grands parents avant lui étaient déjà cavaliers. "Tout gamin, on a été baigné de culture américaine, notamment les westerns et j'ai la grande chance aujourd'hui d'évoluer un peu dans les films et les bandes-dessinées qui m'ont construit", confie-t-il.

Un aventurier dans le désert

Bruno connait la région comme sa poche et il trace lui même le chemin des excursions qu'il propose. "La première fois, je me suis perdu pendant 7 heures et la deuxième fois, j'ai réussi à monter un très joli circuit avec une grotte sacrée".



Être cow-boy n'est pas un folklore, c'est tout un mode de vie que Bruno a définitivement adopté.