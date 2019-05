publié le 17/05/2019 à 05:44

En 2017, le site péruvien du Machu Picchu a accueilli pas moins de 1,5 million de visiteurs. C'est le double de la limite recommandée par l'Unesco pour préserver la cité inca perchée à environ 2.430 mètres d'altitude.



Malgré l'indignation des archéologues et des historiens, cet afflux touristique, qui dégrade peu à peu les ruines et l'écosystème local, risque de ne pas cesser de sitôt, rapporte le Guardian. Preuve en est : un projet d'aéroport de plusieurs milliards de dollars, pourrait bientôt voir le jour à proximité immédiate du site.

En effet, des bulldozers sont déjà en train de gratter des millions de tonnes de terre à Chinchero, une ville voisine située à 3.800 mètre d’altitude et qui constitue la porte d'entrée de la vallée sacrée des Incas. Cette région était autrefois le cœur d’une civilisation allant de la Colombie moderne à l’Argentine et qui, au XVe siècle, était le plus grand empire du monde.

"Mettre un aéroport ici le détruirait"

“C'est un paysage construit. Il existe des terrasses et des itinéraires conçus par les Incas", explique Natalia Majluf, historienne de l'art péruvien à l'Université de Cambridge, qui a organisé une pétition contre le nouvel aéroport. "Mettre un aéroport ici le détruirait", assure-t-elle.



À l’heure actuelle, la plupart des visiteurs de la vallée passent par l’aéroport de Cusco, qui ne dispose que d’une piste et ne peut prendre que de petits appareils pour effectuer des escales en provenance de Lima, la capitale péruvienne ou La Paz, en Bolivie.