publié le 31/05/2019 à 22:02

À l'occasion du tournoi de Roland-Garros, une tyrolienne géante a été installée à Paris. Vous pouvez vous élancer de la Tour Eiffel jusqu'à l'École militaire, à 90 km/h. C'est la vitesse d'une balle de tennis lors d'un échange. Pour cela, il faut se jeter à 130 mètres d'altitude.



Une chance réservée aux gagnants d'un jeu concours, et à quelques journalistes. Un groupe de 11 personnes s'est élancé, en combinaison noire et casque jaune fluo, du deuxième étage de la Tour Eiffel. Tous un peu anxieux.

Laurent et Nicolas ont vite oublié la vue panoramique sur la capitale et écoutent attentivement les consignes. "Vu d'en bas, on n'imagine pas la hauteur, là je vais peut-être redescendre l'escalier en fait", avoue l'un d'eux. "Je ne suis pas angoissé, je suis euphorique et il va falloir se lâcher quand même", sourit le second.

800 mètres de traversée

La traversée surplombe le Champ de Mars, une minute à plus de 90 km/h. Atterrissage 800 mètres plus loin à l'École militaire. Les sensations sont fortes, certains regrettent que cela soit si court. "Le paysage était magnifique, j'étais ultra-stressée au départ, c'était trop bien", confie à l'arrivée une des participantes. "C'était une super expérience, finalement au bout de 3-4 secondes, je me suis presque permis de faire le malin, j'ai chanté I believe I can fly", s'amuse un autre.



L'attraction est gratuite mais les places sont rares, seuls les gagnants et les gagnantes du jeu Smash Perrier pourront ainsi voler à la vitesse d'une balle de tennis jusqu'au dimanche 2 juin. Encore quelques places sont à gagner sur place, chaque jour via le compte Instagram Perrierfr. Attention, l'activité est réservée aux plus de 18 ans.