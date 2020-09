Tour de France "machiste et polluant" : le maire de Lyon, un "écolo décroissant" selon Bost

publié le 10/09/2020 à 09:11

À deux jours de l'arrivée du Tour de France dans sa ville de Lyon, le maire écologiste fraîchement élu, Grégory Doucet, adresse à la Grande boucle de nombreuses critiques. Dans une interview accordée ce jeudi 10 septembre au journal Le Progrès, il qualifie le Tour de France de "machiste et polluant".

S'attaquer au Tour de France, c’est méconnaître, ou totalement oublier, l’histoire de cette course créée il y a plus d’un siècle et ultra populaire, dans tous les sens du terme.

Avec cette déclaration, le maire de la 3ème ville de France conforte l’image des écolos décroissants qui veulent tout interdire. À Paris, cette stratégie a fonctionné par le passé. Bertrand Delanoë s’était fait élire et réélire en disant qu’il voulait supprimer la voiture à Paris, Anne Hidalgo a été élue et réélue sur le même programme.

Les défis des maires écologistes

S’attaquer au Tour de France, c’est s’attaquer à un symbole c’est très clivant mais c’est aussi très identifiant et ça vous marque politiquement. Les écologistes et ceux qui dirigent avec eux ne sont pas comme les autres. Se différencier dans l’offre politique, c’est le problème de nombre de formations politiques en ce moment, mais pas le leur.

Dans les grandes villes, les débuts des Verts sont compliqués. À Marseille, la maire Michèle Rubirola ne répond à aucune interview. En revanche, elle s’est affichée aux côtés du Professeur Raoult avec sa rivale des Républicains.



À Grenoble ou à Bordeaux, les maires écolos se retrouvent avec le défi de l’insécurité, alors qu’un peu partout, ils sont contre les polices municipales. La caravane du Tour de France sera déjà loin de Lyon que les écologistes auront toujours à prouver qu’ils savent gouverner et pas seulement être contre tout.