publié le 06/09/2020 à 07:30

Pour la huitième année consécutive, Christian Laborde revient sur RTL durant le Tour de France. Retrouvez chaque jour le récit par un amoureux de la Grande Boucle d'une aventure humaine hors du commun, un hommage vibrant aux coureurs toutes générations confondues.

"Le peloton du Tour de France roule vers chez Raymond. Mais y a pas Raymond. Il est parti Raymond. Raymond, c'est Poulidor. Quel nom, quel beau nom, le patronyme le plus attachant de l'histoire du Tour. Écoutons ce que dit ce nom.

"Il y a poule dans Poulidor, la poule de la basse-cour, celle qui chante quand elle a pondu et qui se couche tôt. Mais aussi la poule des chansons populaire, 'Viens poupoule, viens poupoule, viens'. Quand j'entends cette chanson, ça me rend tout polisson".

"Il y a pouli, la poulie, la margelle du puits. Tout ça, c'est de l'or. L'or d'un champion et d'un paysan. L'or d'un géant et d'une terre. L'or d'un vainqueur de Milan-San Remo et d'un ami des animaux. L'or d'un homme qui se contentait d'être heureux".