Tempête Alex dans les Alpes-Maritimes : quels enseignements retenir ?

publié le 07/10/2020 à 10:45

Était-il possible d'éviter une telle catastrophe ? Les conséquences du passage de la tempête Alex dans les Alpes-Maritimes font parler d'elles car la bétonisation, l'imprudence et les nombreuses constructions sont souvent pointées du doigt dans le cas d'inondations. Si les promoteurs peuvent être mis en cause dans les zones côtières, où ils construisent dans des zones inondables, ce n'est pas le cas dans les vallées de la Roya et de la Vésubie.

Toutefois, construire des habitations en montagne comporte des risques de débordement près des rivières ou de glissement de terrain et d'avalanche en haute altitude. Des plans de prévention sont donc mis en place dans les régions montagneuses françaises avec comme priorité sauver des vies, en améliorant les prévisions météorologiques et en alertant pour que les habitants aient le temps de se mettre à l'abri.

Les bâtiments sensibles comme les hôpitaux, les écoles, les Ehpad sont construits dans des zones moins risquées. Si peu d'entre eux auraient résisté aux torrents de boues générés par la tempête Alex, des cas précis montre que des équipements peuvent minimiser les risques.

À Romorantin, dans le Loir-et-Cher, tout un quartier, de 150 bâtiments, a été construit pour résister aux inondations, avec des parkings ouverts et des passerelles en hauteur. Cela c'était avéré payant lors des inondations de 2016, où il n'y avait eu aucun dégât ni aucune victime. Il est donc possible de s'adapter pour faire face à ce qui est prévisible.