Streptocoque A : ce que l'on sait de la maladie qui alerte les autorités sanitaires

Huit enfants ont été admis en réanimation et deux sont morts après une infection à streptocoque A. La direction générale de la santé parle d'une hausse inhabituelle des cas d'infection à streptocoque A.

Il s'agit d'une bactérie très contagieuse qui génère la plupart du temps des infections bénignes comme des angines. Elle est aussi à l'origine des scarlatines, c'est très commun chez les enfants. Quand elle atteint le système sanguin, elle peut dériver sur une forme grave, voire mortelle.

Si votre enfant a une angine, il est important qu'il soit testé pour savoir si c'est d'origine virale, dans ce cas là, pas d'inquiétude, ou si c'est bactérien, et là, votre médecin devra vérifier par un prélèvement s'il s'agit ou non de cette bactérie. Les symptômes qui peuvent vous alerter sont un très gros mal de gorge, et les symptômes de la scarlatine : langue très rouge, fièvre, et apparitions de plaques rouges sur le corps.

Un antibiotique face à l'infection

Que ce soit la scarlatine ou les formes plus graves, elles se soignent très facilement avec l'amoxicilline, un antibiotique qui connait actuellement de fortes tensions sur l'approvisionnement.

Aujourd'hui, les pharmaciens ont pour consigne de ne les délivrer qu'avec parcimonie. Mais cette recommandation devrait évoluer dans les prochains jours pour permettre de traiter largement tous ceux qui en auraient besoin.

D'autant que le ministère de la Santé recommande aussi de prendre cet antibiotique par précaution si l'on a plus de 65 ans et que l'on a été en contact avec un enfant contaminé par la bactérie.

Pour se prémunir, les professionnels de santé rappellent une nouvelle fois l'importance des gestes barrière, notamment le port du masque et le lavage des mains.

