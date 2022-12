Streptocoque A : qu'est ce que cette bactérie qui a fait un enfant mort en France et six au Royaume-Uni ?

Selon l'Institut Pasteur, "le streptocoque du groupe A (SGA) est responsable d’infections fréquentes bénignes et non invasives, telles que l’angine et l’impétigo". Mais il peut également être à l'origine d'"infections invasives graves comme des bactériémies des infections cutanées nécrosantes, des infections puerpérales ou encore des méningites".

Son taux de mortalité est estimé à environ 10 %, toutes pathologies confondues. L'Institut Pasteur recommande la prise d'antibiotiques face à la bactérie.

Dans les Landes, le 28 novembre dernier, une fillette de trois ans est morte des suites d'une infection invasive au streptocoque A. Elle avait d'abord été prise en charge par l'hôpital de Dax, avant d'être transférée au CHU de Bordeaux, a révélé France Bleu. Par ailleurs, deux autres enfants, parmi lesquels un membre de la fratrie de la petite fille, sont hospitalisés dans un état grave.

Ainsi, contactée par 20 Minutes, l'ARS indique qu'"un courrier d’information a été transmis aux parents d’élèves des écoles concernées. À ce stade, il n’y a pas de traitement prophylactique (préventif) pour les élèves." Le ministère de la Santé, Santé publique France et le Centre national de référence communiquent entre eux sur la bactérie, alors que le nombre de cas est en augmentation depuis septembre.

Six morts au Royaume-Uni

Au Royaume-Uni, six enfants de moins de dix ans sont décédés après une infection par des bactéries à streptocoques A. Le pays affiche cette année un taux d'incidence de 2,3 cas pour 100.000 habitants cette année (contre 0,5 cas entre 2017 et 2019), selon les chiffres communiqués de l'agence britannique de sécurité sanitaire (UKHSA).



Selon le docteur Simon Clarke, de l'Université de Reading, la baisse des contacts avec le coronavirus pourrait "avoir provoqué une baisse de l'immunité à l'échelle de la population qui pourrait augmenter la transmission, en particulier chez les enfants d'âge scolaire".



