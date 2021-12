Angoisse, stress…Quand le corps exprime notre pensée

Pauline se faisait une joie de retrouver tous ses enfants pour le réveillon de Noël. Mais l'un de ses fils n'a pas pu venir des Etats-Unis, et ses deux autres enfants se sont fâchés à propos du covid. Sa fille souffrant d'une maladie auto-immune a refusé de venir. Le second fils de Pauline avait un enfant "cas contact" avec un test négatif. Pauline se retrouve au milieu de ce froid entre frère et sœur.

Il y a 4 mois, Charlotte a rencontré un homme et a noué une jolie complicité. Assez rapidement, elle a été surprise par ses allers-retours et ses indisponibilités. Il peut être très à l'écoute puis totalement absent plusieurs jours. Charlotte est totalement déboussolée par ce comportement ainsi que ses promesses non-tenues.

La mère de Sonia a 92 ans et vit en maison de retraite. Sa santé étant fragile, elle n'a pas pu se joindre à la famille pour le réveillon de Noël. Mais lorsqu'il a fallu que Sonia appelle sa maman le soir du 24 décembre, elle s'est retrouvée comme paralysée. Elle n'a pas pu. Depuis, Sonia culpabilise. Elle ne sait pas comment interpréter son comportement.

En couple depuis 6 ans avec son compagnon, Line s'ennuie un peu. Elle est active, lui ne l'est pas. Ils ne partagent pas vraiment d'activité. Lorsqu'elle vient chez lui, Line ressent de l'angoisse. Mais son compagnon commence à évoquer l'idée d'emménager ensemble.

A 27 ans, il est venu l'heure de quitter le foyer familial pour le fils de Véronique. Plus d'un mois après son départ, cet épisode est toujours aussi difficile à vivre pour Véronique. Elle l'appelle très fréquemment. A tel point qu'il lui a gentiment fait remarquer qu'elle le harcelait un peu. Véronique se retient énormément et souhaiterait savoir comment sortir de cet état.

Dans "Parlons-Nous" entre 22h et 0h30, la psychanalyste Sabine Callegari recueille les confidences des auditeurs de RTL.

