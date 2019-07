Se libérer de croyances inconscientes

publié le 26/07/2019 à 01:25

Dans "Parlons-Nous" entre 22h30 et minuit, Christophe Fauré recueille les confidences des auditeurs de RTL.

Dans l'émission du 25 juillet, Elizabeth nous faisait part de son douloureux parcours de vie. En effet, plusieurs années auparavant, elle avait eu d'importants problèmes de santé ayant générés des complications médicales, mais aussi personnelles. Grâce à l'aide des professionnels de la santé à ses côté, Elizabeth retrace son histoire et pour la première fois, la fait sienne. C'est avec l'écoute, les soins et l'attention qu'on lui portait pour la première fois, qu'Elizabeth a pu se rendre compte qu'elle avait toujours gravité autour d'hommes violents à son égard, bien malgré elle. Aujourd'hui, Elizabeth réalise qu'elle est libre de sortir de schémas inconscients qui la bloquaient, et reprend doucement le contrôle de sa vie.

Églantine a un problème au travail. Depuis l'arrivée de sa nouvelle collègue au bureau, rien ne va plus. Elle est plus jeune, dynamique et a de bonnes idées. Après avoir travaillé neuf ans seule, Églantine ne se faisait pas à cette nouvelle venue: cela la ramenait à une comparaison incessante et ressentait un complexe d'infériorité envers sa collègue.Églantine à se dévalorisait constamment elle même, sans comprendre que cette comparaison la renvoyait à un moment de son passé.



D'autres histoires sont à découvrir au long de ce replay de "Parlons-Nous".



Pour nous contacter :

Si vous souhaitez, vous aussi, vous confier à Christophe Fauré :

- appelez-nous au 09.69.39.10.11 (numéro non-surtaxé)

ou depuis la Belgique au 02.337.60.80 (numéro non-surtaxé)

- envoyez-nous votre numéro de téléphone par SMS au 64900 code RTL ( 35ct/sms )

- rejoignez-nous sur notre page Facebook