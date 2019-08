Réservations, achats... la SNCF épinglée pour ses inepties et ses incohérences

publié le 08/08/2019 à 06:00

À la SNCF, tout est possible, si l'on en croit le slogan de la compagnie nationale. Même les trains qui n'existent pas sur internet, ou les tarifs farfelus avec de grandes différences entre l'aller et le retour. Car les voyageurs découvrent régulièrement les incohérences du système de réservation et d'achat de billets, ce que dénonce la Fédération nationale des associations d'usagers des transports (FNAUT).

Par exemple, pour les TGV Lyria qui assurent les liaisons entre la France et la Suisse, si vous êtes en France et que vous souhaitez prendre le TGV Lyria qui vient de Genève pour Paris, c'est tout simplement impossible parfois. Il est indiqué comme complet sur internet. Pourtant à l'intérieur il y a bien des places disponibles, mais elles sont vides.

La SNCF confirme que des quotas sont appliqués sur chaque train : seules 10 à 15 places au maximum sur 355 sont réservées à des achats de dernière minute pour la clientèle suisse. Les nouveaux TGV augmenteront le nombre de places disponibles.

Autre exemple. Aujourd'hui encore il impossible d'acheter tous les tickets sur Internet. Le site de la SNCF n’intègre pas les gares Transilien à ce jour. Pour ceux qui ne possèdent pas de Passe Navigo, il faut aller au guichet ou utiliser une borne automatique.

Contactée par RTL, la compagnie ferroviaire explique que mettre en vente toutes les combinaisons de trajets est impossible, mais que des mises à jour sont faites très régulièrement : 1.650 ajout depuis le début de l'année.