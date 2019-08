publié le 11/08/2019 à 07:02

Le 9 mai dernier, la SNCF proposait de nouvelles cartes de réduction. Cette offre baptisée "Avantage" est déclinée pour les jeunes, le week-end, la famille et les seniors. Les cartes sont désormais toutes au tarif de 49 euros par an, contrairement aux anciennes dont les prix s'étalaient entre 50 et 75 euros.

Près de 3 mois après leur mise en place, les nouvelles cartes ne satisfont pas les associations d'usagers qui dénoncent des tarifs changeants et désavantageux pour les voyageurs. Les conditions d'utilisation seraient également plus complexes. Selon Franceinfo, la SNCF a même distribué aux contrôleurs un long mémo explicatif pour vanter sa nouvelle offre.

Pour éclaircir le contenu de ces nouvelles cartes, un billet de train Paris-Lyon a été simulé. Le départ est prévu le vendredi 11 octobre 2019 à 19h29, et le retour le dimanche 13 octobre 2019 à 19h04. Le tarif normal, sans aucune carte de réduction, s'élève au prix de 60 euros l'aller et de 83 euros le retour. Soit un total de 143 euros.

Avantage famille 4-11 ans

La carte "Avantage famille" remplace l'ancienne carte "Enfant +". Elle coûte 49 euros et concerne toujours les familles avec des enfants de moins de 12 ans. Mais, depuis le 9 mai, elle est uniquement valable sur un aller-retour incluant un jour de week-end.

La carte "Avantage famille" permet à trois enfants âgés de 4 à 11 ans de bénéficier jusqu'à 60% de réduction sur le prix du billet et à chaque accompagnateur adulte (4 maximum) de voir le prix de son billet réduit de près de 30%.

Pour le billet Paris-Lyon pour un enfant de 11 ans : le prix de l'aller s'élève à 30 euros, celui du retour à 41,50 euros. Au total, le billet coûte 71,50 euros. C'est deux fois moins cher que le prix normal, soit une réduction de 50%.

Pour un adulte de 30 ans bénéficiant de la carte "Avantage famille", l'aller coûte 42 euros et le retour 58. Au total, le prix du billet s'élève à 100 euros. C'est 43 euros de moins que le tarif normal, soit une remise de 30%.

Avantage jeune 12-27 ans

Anciennement "carte jeune", la "carte avantage 12-27 ans" coûte un euro moins cher à l'année (49 euros) que la précédente (50 euros).



Elle propose des réductions de 30% sur tous les voyages en TGV et en Intercités, ainsi que des offres de dernières minutes exclusives. Pour les TER, les réductions dépendent de la région, et vont de -25% à -50%. La carte permet également de faire bénéficier, sur TGV, trois accompagnateurs enfants âgés de 4 à 11 ans inclus si le billet est acheté simultanément au billet du titulaire de la carte avantage.



Le prix du billet simulé Paris-Lyon s'élève à 100 euros, 42 euros l'aller et 58 euros le retour. Les détenteurs de la carte profitent bien d'une réduction de 30%.

Avantage senior 60 ans +

Au prix de 49 euros par an, la carte est accessible aux personnes âgées de 60 ans et plus des réductions de -30% en France et en Europe. Eux aussi peuvent faire bénéficier des accompagnateurs enfant âgés de 4 à 11 ans si le billet a été acheté simultanément.



Pour le voyage Paris-Lyon, la réduction émise est bien de 30%, avec l'aller s'élevant à 42 euros et le retour à 58 euros, soit 100 euros au total contre 143 euros sans carte de réduction.

Avantage week-end

Accessible aux 27-59 ans, la carte "avantage week-end" garantit des réductions allant jusqu'à 30% sur un aller-retour incluant un jour de week-end sur les voyages en TGV, TER et Intercités. Elle coûte 49 euros par an.



Pour le trajet Paris-Lyon, comme les autres cartes, le tarif total s'élève à 100 euros, avec un aller à 42 et un retour à 58.

Toutes les nouvelles cartes "avantage" répondent, pour ce trajet, à leurs promesses et, en fonction de l'âge de chacun, permettent chacune d'économiser au moins 30% sur un trajet de train.