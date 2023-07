Le bien-être au travail, et notamment la notion de charge mentale professionnelle, est de plus en plus en prise en compte à l'heure où les salariés recherchent un équilibre plus sain, entre vie professionnelle et vie privée. Une nouvelle étude réalisée conjointement par Mooncard et l'Ifop dévoilée ce jeudi 29 juin met en évidence plusieurs chiffres à l'approche de la trêve estivale. L'un d'eux illustre un point édifiant du poids de la vie professionnelle dans la vie intime de certains salariés : une personne sondée sur sept (soit 14%) avoue penser au travail en faisant l'amour.

Ce baromètre sur la charge mentale professionnelle, déjà réalisé par l'Ifop en 2021, traduit le rôle intrusif que peut jouer le travail dans la vie et la santé des employés. Ainsi, 83%, soit 8 des Français interrogés sur 10 déclarent éprouver des difficultés à s'endormir le soir, et 91% admettent penser au travail le week-end.

Évaluez votre indice de charge mentale professionnelle

Des résultats qui, mis en parallèle avec l'indice de charge mentale professionnelle créé par les équipes de l'institut, permettent de constater que ces symptômes relèvent bien souvent d'une charge professionnelle trop élevée : les cadres ayant déclaré penser au travail durant leurs rapports sexuels en 2021 avaient par exemple obtenu un indice de 7 sur 10.

Pour tester votre niveau de charge mentale professionnelle, l'Ifop a mis en place un petit questionnaire, disponible ici, qui vous permet d'être fixé en quelques questions sur votre situation.

