Le travail peut-il être la source de grave problème de santé ? Sans aucun doute, oui, selon Stimulus. Le cabinet spécialisé dans le bien-être et la santé au travail a réalisé une enquête auprès de 32.000 salariés et 39 entreprises entre 2013 et 2017. Le résultat de l'étude publiée par Franceinfo reflète le moral des Français : 24% d'entre eux souffrent d'un "état d'hyperstress" qui nuit à leur santé.



Il ressort également que 52% des salariés français se rendent au travail dans un niveau élevé d'anxiété. Parmi les facteurs à l'origine de ce mal-être : le traitement d'informations trop nombreuses (72%), le manque de temps (62%) et le fait de "devoir traiter des informations complexes et nombreuses". Viennent ensuite d'autres causes, comme l'adaptation permanente nécessitée par leur métier et le manque de visibilité au travail. 15 à 20% des salariés ont également déclaré que leur situation de stress était expliquée par le manque d'autonomie et le contact avec des gens impolis ou "qui prennent plaisir à faire souffrir", comme l'écrit Franceinfo.

Des disparités selon le sexe, l'âge et les secteurs d'activité

L'étude de Stimulus révèle que les femmes sont plus stressées (28%) que les hommes (20%). L'âge des salariés a également été pris en compte par l'enquête, qui a mis en exergue que la tranche des 40-50 ans est plus touchée par le stress que les jeunes entrants sur le marché du travail.

Le niveau de stress augmente dans plusieurs secteurs d'activité, tels que ceux de la santé humaine et des actions sociales, où 42% des Français interrogés connaissent une situation "d'hyperstress". Les secteurs des arts, spectacles et activités récréatives font également partie des plus touchés (31%), ainsi que ceux des services (29%) et des activités financières et d'assurances (28%).



Le stress peut parfois s'aggraver jusqu'à un niveau dépressif élevé, qui concerne 29% des Français interrogés. Par ailleurs, Franceinfo précise que malgré ce constat inquiétant, 51% des Français ne connaissent pas de stress au travail.