publié le 07/12/2020 à 05:55

L'équilibre vie professionnelle/vie personnelle est une préoccupation importante pour la quasi-totalité des salariés français. 70 % d'entre eux ont le sentiment de manquer de temps, et la limite semble moins présente avec la popularisation du télétravail. Justement, ce travail prend-il trop de place dans votre quotidien ? Comment trouver le bon équilibre ?On est fait pour s'entendre s'est penchée sur le sujet.

"Il y a une vraie évolution. Avant, on sacrifiait sa vie personnelle pour le travail. Aujourd'hui, la jeune génération ne veut plus faire ces sacrifices" analyse d'emblée Rémy Ougdhiri, sociologue. Se poser la question de cet équilibre souhaité, et ne pas faire passer à tout prix son travail avant sa vie privée, semble alors être un premier pas vers une bonne entente entre ces deux mondes.

Pour Emilie Devienne, la notion de flexibilité doit être prise en compte. "On peut mettre un coup de boost dans son travail et y passer plus de temps que d'habitude, mais il ne faut pas oublier de revenir à l'équilibre ensuite, afin de ne pas rester dans cette situation" estime-t-elle. Et d'ajouter, "il faut savoir quel potentiel on a pour mettre en place ce coup de rush, avant de revenir à l'équilibre. Accueillir l'émergence, la nouveauté, mais sans oublier l'importance de cet équilibre semble primordial".

Télétravail et nouvelles technologies, un difficile éloignement de la vie professionnelle

Si ce fameux équilibre est différent selon un entrepreneur ou un salarié, le télétravail généralisé pour beaucoup réduit encore plus ces distances entre vie professionnelle et vie personnelle. "L'importance est alors de définir un espace de travail dans la maison, dans lequel tous les objets professionnels sont rangés, et dont on peut pour réaliser cette coupure entre monde professionnel et privé" conseille Emilie Devienne. Il en va de même pour les nouvelles technologies telles que les portables professionnelles, qui doivent rester dans cette même pièce.

En télétravail, l'importance de réussir à se couper de la sphère professionnelle pour se détendre est capitale. Un bien-être mis en place par des routines quotidiennes pour se changer les esprits. "Allez faire du sport, sortez faire une promenade, et surtout, tant que le travail est fait, soyez à l'écoute de votre corps et de votre énergie" confie l'auteure.

Si le rapprochement semble inévitable, d'autant plus en cette période de télétravail, "il faut absolument réussir à mettre des cloisons entre l'espace professionnel et l'espace privé afin de garder un maximum de plaisir au sein des deux mondes" souligne Remy Oughdiri. Au risque de rater l'essentiel, profiter de sa vie.

Invités

- Emilie Devienne, coach "accréditée", auteure.



- Rémy Ougdhiri, sociologue, directeur de Sociovision, spécialisé dans l'étude des modes de vie.