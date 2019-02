publié le 18/02/2019 à 22:22

En matière de décrochage scolaire, les Français n'auraient rien contre un certain "sens de l'effort". Bien au contraire. Selon un sondage exclusif BVA pour M6, deux personnes interrogées sur trois (66%) se disent même favorables à un rétablissement du service militaire obligatoire.



Une idée partagée majoritairement par les personnes de 55 ans et plus qui approuvent l'idée pour 71% d'entre elles, quand les moins de 35 ans y sont favorables à 56% seulement. Les valeurs militaires apparaissent par ailleurs à une large majorité d’interviewés (60%) comme un moyen efficace pour remotiver des élèves en situation d’échec scolaire, nous dit l'étude.

Dans une moindre mesure, plus de deux Français sur trois (68%) estiment quant à eux que pour lutter efficacement contre l’échec à l'école, il y faut davantage d'autorité qu'aujourd'hui. Et pour renforcer l’autorité dans le système scolaire, les Français se montrent partagés sur les mesures à mettre en place.

Les Français sont favorables au retour sur service militaire Crédit : Sondage BVA pour M6

Un Français sur deux pour le port de l'uniforme

La moitié (48%) estiment que le port de l’uniforme pourrait y contribuer. Ils sont 43% à penser de même concernant le fait d’indiquer les paroles de la Marseillaise dans les classes, et seulement 34% concernant le fait de placer les drapeaux français et européen dans les écoles.



Mais les salles de classes ne sont pas les seuls endroits où doit s'exercer l'autorité. Car pour la moitié des Français, ce sont bien les parents d’élèves qui sont les principaux responsables des situations d’échec et de décrochage scolaire, devant l’Education nationale (48%). Les enseignants ne sont tenus eux comme responsables qu'à 47%. Quant aux principaux intéressés : les élèves eux-mêmes, ils ne sauraient responsables de leur sort que pour un quart des Français (26%).