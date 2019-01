Service national : uniforme, durée, sélection ... Tout ce qu'il faut savoir

publié le 24/01/2019 à 12:35

Au plus tard en 2026 selon le gouvernement, le service national universel sera obligatoire pour tous les jeunes français âgés de 16 ans. En attendant, une première phase de test sera menée à partir de juin prochain, dans 13 départements pilotes, et devrait concerner quelque 3.000 volontaires. Une expérimentation censée durer 15 jours, avait expliqué le secrétaire d'État à l'Éducation nationale Gabriel Attal.



Invité ce jeudi 24 janvier sur RTL, le membre du gouvernement a rappelé que ce service national universel se ferait après l'année de troisième et concernerait tous les jeunes, qu'ils soient scolarisés ou non. "Il faut que dès la phase de test, il y ait une bonne représentation des jeunes", a-t-il martelé, expliquant que l'État travaillerait en partenariat avec les missions locales de chaque département pour sélectionner des adolescents ayant décroché du système scolaire. "On souhaite également que des jeunes en situation de handicap participent", a-t-il ajouté. En tout, 200 jeunes seront appelés par département.

Les participants délocalisés

L'objectif de ce service national c'est aussi la mobilité, a-t-il expliqué. Aucun candidat n'effectuera son service national "dans sa région", a-t-il précisé. Autre paramètre, les jeunes mais aussi leurs encadrants seront "en tenue" durant toute la durée de la "mission". Mais cet uniforme commun ne sera pas un treillis, mais comportera un grade pour distinguer les jeunes des éducateurs, a annoncé Gabriel Attal. Une tenue "bien évidemment fournie". "On ne va pas demander aux jeunes de payer pour faire leur service national universel", a-t-il affirmé.



Durant ces 15 jours d'expérimentation : les participants seront réveillés à 7 heures tous les jours. Chaque matinée commencera par le salut au drapeau et le chant de l'hymne national. D'autres activités seront ensuite prévues : formation aux premiers secours, sorties en extérieur, débats ou même jeux de rôle. Gabriel Attal en est persuadé : ce service national universel "aura un impact très fort sur eux".