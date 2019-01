VIDÉO - Service national universel : 13 départements vont l'expérimenter dès cet été

et Léa Stassinet

publié le 17/01/2019 à 15:25

On connaît désormais les contours du futur service national universel. Ils ont été dévoilés par Gabriel Attal, le secrétaire d'État à la Jeunesse, chargé de mettre en oeuvre cette promesse de campagne d'Emmanuel Macron.



Mais en quoi consiste-t-il ? Concrètement, les jeunes seront réveillés à 7 heures tous les jours. Chaque matinée commencera par le salut au drapeau et le chant de l'hymne national. D'autres activités seront ensuite prévues : formation aux premiers secours, sorties en extérieur, débats ou même jeux de rôle.

Les jeunes seront vêtus d'un uniforme et hébergés dans des internats, des bâtiments de l'armée ou des centres de formation. Pour les encadrer, ils auront à leurs côtés des éducateurs, des animateurs et des militaires.

Une première expérimentation aura lieu dans cinq mois, en juin, dans 13 départements du pays. Il s'agit des Ardennes, du Cher, de la Creuse, de l’Eure, de la Guyane, des Hautes-Pyrénées, de la Haute-Saône, de la Loire-Atlantique, du Morbihan, du Nord, du Puy-de-Dôme, du Val-d’Oise et du Vaucluse.

Des appels à candidature dès le mois de mars

Dans un premier temps, ce sont près de 3.000 jeunes volontaires de 16 ans qui vont être retenus, et ce pendant 15 jours. Dès le mois de mars, des appels à candidature seront relayés par les établissements scolaires ou encore par les centres de formation d'apprentis. Et tout le monde pourra se présenter, quel que soit son parcours.



D'ici 2026, tous les adolescents de 16 ans devront participer à ce service national universel, soit 800.000 personnes par an.