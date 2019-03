publié le 18/03/2019 à 22:40

Cette semaine est consacrée à la langue française. Une manifestation organisée jusqu'au 24 mars qui offre la possibilité de manifester son attachement au français en célébrant sa richesse et sa diversité. Cauchemar pour certains, merveille pour d'autres, notre langue cache bien des difficultés et notamment celle de la prononciation.





Il arrive dans bien des cas, en effet, que les Français se demandent comment prononcer leur propre langue. Ou bien ils ne s’entendent pas entre eux sur la prononciation de certains mots. Nul n’aura oublié que votre couple a tangué à cause de la prononciation du mot "magnat".

Ni, j’imagine, que ledit couple a été sauvé par le Petit Larousse, qui donne deux prononciations correctes, maGNat ou maNIat. J’en profite pour indiquer que l’adjectif magnanime, dont on pourrait croire qu’il suit le modèle de maGNat/maNIat, ne se prononce que comme je viens de le faire : "magnanime".

À l’inverse, "pugnace", qui comporte la même suite de lettres polémique "GNA", lui, ne peut se prononcer que puGNace. Et puisque nous sommes dans les finales en "nas", pour "ananas", en revanche, vous avez le choix. Idem pour les "mœurs", celles de la brigade, on peut dire "brigade des mœurses" ou "brigarde des moeur’", même si pour l’anana comme pour les moeur il est considéré comme plus chic de ne pas prononcer le s.

Les liaisons, cauchemar de la langue française

Mais sur langue@rtl.fr, les z’amis des mots me demandent de reparler des liaisons, et surtout de celles avec la lettre "h", qui sont assez sorcières il faut l’avouer. Bien souvent, le français, pour éviter les z’hiatus (ou les hiatus, les deux sont admis), le choc désagréable entre le son voyelle finale d’un mot et celui du suivant, fait une liaison entre ces mots par un son consonne.



C’est surtout pour ça qu’on dit (ma marotte, excusez-moi !) un n’euro, six z’euros, vingt t’euros, cent t’euros, ou encore : "Cet heureux z’auditeur a gagné deux cents z’euros aux Grosses Têtes."

La difficulté du "h" muet

Les mots qui commencent par un h muet, comme "heure", ou "heureux", ne se comportent pas comme ceux qui commencent par un h aspiré, comme "handicap" ou "haricot". Dans le premier cas, on fait les liaisons ("les z’heures", "les gens z’heureux"), et dans le second, on ne les fait pas.



Ce qui est compliqué c’est de savoir quels mots comportent un h muet et lesquels un h aspiré. Quand on ne sait pas, on ouvre son dictionnaire. Larousse fait précéder les h aspirés d’une commode petite étoile, Robert d’une notation phonétique en forme d’apostrophe.



Mais attention, on ne peut toujours pas dire les "z’haricots" ! C’est une rumeur, mais les dictionnaires et l’Académie française continuent de ne pas badiner avec la question du h aspiré. On dit donc "des Handicaps" et non des "z’handicaps", et "des Haricots", bien sûr.