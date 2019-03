Les aventures extraordinaires de H muet et H aspiré

publié le 17/03/2019 à 09:15

Des 26 lettres de notre alphabet, le H, apparemment si discret est l’une des plus étonnantes et des plus compliquées à manipuler. Il a, pour commencer, cette surprenante particularité, dans la plupart des cas, de ne pas se prononcer. On pourrait même se demander à quoi elle sert, à part compliquer l’orthographe et occasionner des zéros en dictée.



Tenez, dans orthographe, il y a deux H. Le premier, en effet, ne s’entend pas, mais sans le deuxième, le mot se prononcerait orthograPE. Parfois, en quelque sorte, le H se fait donc entendre, notamment quand, ajouté au P, il en transforme le son en "f", dans les mots à racine grecque, comme orthographe ou Stéphane, un prénom issu du grec stephanos, qui signifie "couronné". "Roi", quoi ! Sans H, Stéphane serait StéPane.



Le H permet aussi, accolé à la lettre C, de créer un son qu’aucune lettre ne donne dans notre alphabet, le « ch ». A noter parfois ce même couple de lettres, "ch", se prononce « k », comme dans orchidée.

Pourtant, c’est vrai, dans la plupart des mots, en français, le H ne s’entend pas. N’allez pas en déduire qu’il ne sert à rien ! Au cœur des mots, le H est parfois indispensable à la bonne prononciation des autres lettres. Si je dis "Quel ahuri, ce Stéphane", sans H entre le A et le U d’ahuri, on lirait "Quel auri, ce Stéphane". Ce qui ne veut rien dire.

Comment différencier le H muet du H aspiré ?

Mais revenons à la particularité du H qui nous intéressait hier : en début de mot, il peut être soit muet, soit aspiré. Le H muet ne joue aucun rôle dans la prononciation des mots, c’est comme s’il n’était pas là. On pratique les élisions et les liaisons comme avec une voyelle. Ainsi, le H du mot homme est muet, c’est pourquoi on dit l'homme et pas le homme ; les Zhommes et non les Hommes.



Le H aspiré, lui, se comporte comme une consonne classique. Donc pas de liaison, pas d’élision : les Haricots, il est tout Honteux (et non zaricots et toutonteux). Nous sommes très Zheureux ; mais nous sommes très Honteux ; nous Zhabitons Paris mais nous Haïssons Paris. Et non "nous Habitons Paris mais nous Z’haïssons Paris".



Mais comment savoir si le H d’un mot est aspiré ou muet ?, me demanderez-vous. Pour commencer, dans la plupart des cas, les francophones le savent par expérience. Rares sont les personnes qui se demandent si l’on dit C’est la heure ou C’est l’heure ; Je vais changer la housse de couette ou l’housse de couette.

Dit-on l'H ou le H ?

En cas de doute, une seule solution, le dictionnaire. Larousse indique les H aspirés par une petite étoile, et Robert par une apostrophe. Et tenez, par exemple, dit-on l’H ou le H ? Le Robert et Larousse.fr parlent "du H", le considérant comme aspiré. Mais Le Petit Larousse écrit "l’H", donc le considère comme muet. Rigolo, non ? En somme, vous avez le choix : je dis le H, mais vous pouvez très bien préférer l’H, amis des mots, vous êtes libres !