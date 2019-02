publié le 24/02/2019 à 13:53

Bonne nouvelle : la "vieille dame du quai Conti" est en train de rajeunir à vitesse 5.0. Vieille, elle l’est, l’Académie française, puisqu’elle a été fondée par Richelieu il y a bientôt 400 ans. Sa mission principale : donner à la langue française un dictionnaire.



Le premier a été publié en 1694, et les Immortels sont en train d’en terminer la neuvième édition. Dès qu’ils auront atteint la fin de la lettre Z, ils reprendront à la lettre A pour entamer la dixième. Mais jusqu’ici, cet énorme travail avait le gros défaut d’être difficilement accessible, en quatre volumes, pas donné donné, pas commode à manipuler, bref pas à la disposition de tous.

Or, depuis quelques jours, le dictionnaire de l’Académie est à la disposition de tous les francophones et de ceux qui apprennent le français partout dans le monde, à travers un site Internet, à l’adresse dictionnaire-academie.fr, que je trouve formidablement performant.

Évidemment, il est entièrement gratuit et sans publicité, avec un accès aisé pour les smartphones. En haut de la page d’accueil, tapez simplement le terme qui vous intéresse dans la petite case qui dit "Mot à rechercher", et la balade commence. S’il s’agit d’un verbe, vous aurez en plus accès à toutes les conjugaisons, à tous les temps et à tous les modes.

Un dictionnaire entièrement en hypertexte

Ce dictionnaire a surtout une caractéristique qui m’a laissée comme deux ronds de flan : il est en hypertexte total. Cela signifie que vous pouvez cliquer sur n’importe quel mot, n’importe lequel, dans une définition, le mot de, le mot dans, tous les mots de toutes les phrases, et que cela vous conduit illico à l’entrée du dictionnaire qui concerne ce terme. Pour les dingos des mots comme moi, c’est totalement addictif ! De clic en clic, impossible de m’arrêter de cliquer.



Et, pour les obsédés d’étymologie ou d’histoire et les maniaques des dictionnaires, la chose va devenir encore plus folle d’ici à la fin de l’année : pour le moment, le site permet de consulter les deux dernières versions du dictionnaire, la neuvième jusqu’à la lettre T, où en sont les académiciens aujourd’hui, et la huitième en entier.



Mais bientôt, toutes les anciennes éditions seront disponibles. Quand vous chercherez un mot, vous pourrez vérifier ce qu’on en disait en 1694, 1718, 1740, 1796, 1835, 1878, 1935… Une mine d’informations absolument inédite.



Voilà de quoi rajeunir la vieille dame, n’est-ce pas ? D’autant que cette semaine, elle a décidé de revenir sur son refus de féminiser les noms de métiers - bien entendu, nous en reparlerons. On va finir par l’appeler la "jeune fille du quai Conti".

