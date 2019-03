Tout, tous, toute ou toutes ?

publié le 16/03/2019 à 09:20

Aujourd'hui, vous saurez tout sur le mot tout, grâce à Gilles, qui m'a écrit sur Twitter : "Je suis peut-être bouché à l'émeri car à la page 116 de votre livre 'Au bonheur des fautes-Confessions d'une dompteuse de mots' [éd. La Librairie Vuibert, 2017 ; en poche éd. Points 2019], je ne distingue aucune différence entre "l'une est tout heureuse et l'autre toute honteuse'".



Il ne comprend pas pourquoi tout est invariable dans le premier cas et s'accorde dans le deuxième. Et ce n'est guère étonnant, nul besoin pour cela d'être "bouché à l'émeri". Tout, ce petit mot si banal et qu'on utilise à tout bout de champ, peut avoir cinq fonctions différentes : déterminant, adjectif, pronom, adverbe et même nom commun – quand on dit "C'est un tout". Et selon sa fonction, il se comporte différemment.

Pour faire simple, en principe, tout s'accorde, donc devient TOUS au pluriel, TOUTE au féminin, TOUTES au féminin pluriel… sauf quand il est adverbe, parce que là, comme tous les adverbes, il est invariable, et reste TOUT.

Alors comment savoir si tout est adverbe ? C'est facile, il est adverbe quand on peut le remplacer par un adverbe, comme très, entièrement, totalement. À la page 116 de "Au bonheur des fautes", celle à laquelle fait référence Gilles, je parle d’un jour où j'étais "habillée tout en bleu". Tout ici est adverbe, puisqu'on pourrait le remplacer par entièrement. Dans la phrase "Muriel est habillée tout en bleu", on écrit TOUT, sans E final ; on ne l'accorde pas au féminin. Il ne s'accorderait pas davantage au pluriel : Muriel Gilbert et Isabelle Piana sont habillées TOUT en rose ; Stéphane Carpentier et Jean-Sébastien Petitdemange en sont TOUT épatés (et non "tous épatés").

Y a-t-il des exceptions ?

Evidemment, comme toujours, il y a une exception, autrement la langue française ne serait pas aussi rigolote. Quand tout adverbe est suivi d'un adjectif féminin commençant par une consonne, alors il s'accorde. "Isabelle est TOUT éclatante aujourd'hui" ; mais "Isabelle est TOUTE jolie", car ici l'adjectif féminin commence par une consonne.



Mais ce qui troublait Gilles, c’est l'exemple "L'une est TOUT heureuse et l'autre TOUTE honteuse". Pourquoi ? Si les deux adjectifs commencent bien par la consonne H, l'un est un H que l'on dit aspiré, donc qui se comporte comme une consonne, "TOUTE honteuse", tandis que l'autre est un H muet, il ne compte pas – ce qui compte, c'est la voyelle qui suit : "TOUT heureuse".



C'est vrai, il n'est pas toujours facile de faire la différence entre ces deux sortes de H. Promis, demain, on élucide le mystère des H muets et des H aspirés.