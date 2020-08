Sécurité routière : le nombre de morts baisse de 11,3% en juillet

et AFP

publié le 13/08/2020 à 12:28

Les accidents de la route en France métropolitaine ont fait moins de victimes en juillet : le nombre de décès a baissé de 11,3%, d’après les chiffres de la Sécurité routière publiés jeudi 13 août. 291 personnes sont mortes contre 328 l'an passé à la même période, soit 37 victimes en moins.

C’est pourtant le mois le plus meurtrier de l’année, mais en 2020, les données en sécurité routière se veulent plus rassurantes. Un phénomène qui s'inscrit dans le sillage de la baisse de la mortalité routière depuis mars liée à la réduction drastique des déplacements dans le contexte du confinement décidé pendant la crise du Covid-19. Les décès sur les routes avaient ainsi chuté de façon spectaculaire en mars (-39.6%), en avril (-55,8%), en mai (-15,6%) et en juin (-29,1%).

"Depuis le déconfinement le 11 mai dernier, le trafic remonte progressivement et régulièrement pour atteindre, début juillet, un niveau supérieur d'environ 10% à sa valeur enregistrée en février sans retrouver pour autant le niveau habituel d'un mois de juillet", indique la Sécurité routière dans un communiqué. D’autres indicateurs sont également en baisse : les accidents corporels (-5,5%) et les personnes blessées (-5,7%).

La mortalité des moins de 18 ans encore élevée

Cette baisse de la mortalité concerne les automobilistes (- 18 tués) et les piétons (- 8 tués), ainsi que les seniors de plus de 65 ans (-21 tués) à qui il a été conseillé de limiter les déplacements dans le contexte de la crise sanitaire.

La mortalité des moins de 18 ans est en revanche élevée (28 tués, soit 10 décès de plus par rapport à 2019), au cours d'un mois marqué par la mort de cinq enfants dans la Drôme sur l'A7 et de quatre autres dans l'Aisne après une collision avec un poids lourd. En outre-mer, la mortalité routière reste stable avec 24 personnes tuées, soit autant qu'en juillet 2019.

Avant le week-end du chassé-croisé du 15 août, la Sécurité routière appelle les conducteurs "à la plus grande prudence" sur les routes où "17.000 gendarmes et près de 5.900 policiers" seront déployés.