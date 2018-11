publié le 26/11/2018 à 04:00

L'opération a lieu deux fois par an, et ce n'était pas de chance pour les automobilistes qui circulaient dans l'Essonne sur la Route nationale 20 dimanche 25 novembre entre 3h et 7h du matin, près du centre commercial de La Ville-Du-Bois. En effet, plus de 50 gendarmes avaient été mobilisés pour un coup de filet dont le bilan est presque inquiétant.



En effet, Le Parisien indique que 64 automobilistes ont été contrôlés avec un taux d'alcoolémie supérieur à la limite autorisée. Parmi eux, 23 avaient même dépassé les 0,8 gramme qui a conduit à une rétention immédiate de leur permis de conduire.

"La sécurité routière est une préoccupation très forte", indique Karine Lejeune qui commande les gendarmes de l’Essonne. "Nous avons cette année dans le département une baisse du nombre d’accidents mais une augmentation du nombre de tués", révèle-t-elle avant d'assurer que le but "n’est pas d’enquiquiner les gens et de les coincer".

Ainsi, la militaire explique que les conducteurs peuvent souffler deux fois, car parfois en seulement 10 minutes, le taux d'alcoolémie peut passer sous la limite et donc voir le conducteur échapper à une sanction.