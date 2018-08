Alcool au volant : attention au dosage

publié le 11/08/2018 à 08:30

L'association Prévention routière profite de cette période estivale pour mettre en garde les conducteurs tentés de prendre le volant après avoir consommé de l'alcool. Christophe Ponzio rappelle également qu'il faut faire très attention au dosage, car, entre le verre que l'on se fait servir dans un bar et au cours d'un barbecue entre amis, la quantité d'alcool peut aller du simple au double.



Il faut se méfier car le taux limite peut ainsi très vite être franchi, alerte Anne Lavaud, déléguée générale de Prévention routière. Quand on est invités ou lorsque l'on reçoit, on a tendance à avoir la main beaucoup plus lourde et on sert des verres qui sont beaucoup plus importants : il ne faut alors pas se fier à la fameuse règle qui dit que l'on peut reprendre le volant après deux doses bar.

Le risque d'être responsable d'un accident mortel est multiplié par huit et demi en moyenne chez les conducteurs alcoolisés. "Il faut combattre toutes les idées reçues qui laissent supposer que l'on peut reprendre le volant même si on a un peu bu, en laissant les fenêtres ouvertes, en prenant les petites routes, en roulant doucement, ou bien pire, en prenant un bonbon à la menthe", rappelle Anne Lavaud. Des solutions peu fiables, alors que dormir sur place ou désigner une personne qui ne boira pas et qui conduira, c'est beaucoup plus sûr.