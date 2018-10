publié le 31/10/2018 à 08:20

Faut-il laisser conduire les personnes âgées, sans jamais vérifier qu'elles sont aptes à le faire ? La question se pose après le dramatique accident qui a eu lieu samedi 27 octobre à Paris. Un automobiliste de 92 ans a vraisemblablement fait un malaise au volant, fauchant sept passants. On compte trois blessés graves, dont une jeune fille de 27 qui a eu la jambe arrachée. En colère, le père de la victime réclame des contrôles pour les seniors.



"Ce n'est pas un combat contre les personnes âgées, c'est vérifier l'aptitude des personnes au volant. À partir d'un certain âge, il y a vraiment des contrôles, des visites médicales à faire qui me paraissent être nécessaires et obligatoires", a-t-il expliqué hier sur RTL.

La directrice de la Prévention routière, qui souligne que ce tragique accident fait la une car l'automobiliste est âgé, assure que ce type de drame arrive tous les jours et nuance le rôle des personnes âgées.

Il ne faut absolument pas stigmatiser les seniors Anne Laveau, la directrice de la Prévention routière





"Les chiffres sont là, les seniors ne sont pas plus responsables que les autres d'accidents et ils sont plutôt davantage victimes, puisqu'il y a 25% des décès en France qui sont des seniors, alors qu'ils représentent 19% de la population. Et la plupart du temps, ils sont victimes en tant que piétons", souligne Anne Laveau.



"Il ne faut absolument pas stigmatiser les seniors parce qu'ils savent gérer la baisse de leurs fonctions cognitives et souvent, simplement, tout naturellement ils cessent eux-mêmes de conduire", assure-t-elle.