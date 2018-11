publié le 19/11/2018 à 12:23

L'un des problèmes que rencontrent les policiers et gendarmes lors des contrôles routiers, c'est l'absence d'effet de surprise auprès de nombreux automobilistes. En effet, ces derniers bénéficient souvent des applications Waze et Coyote, dont les utilisateurs signalent la présence des forces de l'ordre sur les routes.



Une pratique que les autorités pourraient suspendre, temporairement et en cas de besoin, indique Le Parisien. Un projet de loi a ainsi été soumis pour avis au Conseil d'État, permettant d’occulter pendant une durée déterminée, le message d'alerte informant les autres usagers de la présence de contrôles.

La mesure pourrait avoir effet sur une durée de trois à 24 heures, afin de permettre aux forces de l'ordre d'être plus efficaces dans certaines circonstances. "Le principe est qu’un criminel qui a enlevé une personne, perpétré un acte terroriste ou qui se trouve en état d’ivresse au volant ne puisse pas se soustraire à un contrôle si un autre conducteur le lui a signalé via son application", détaille Emmanuel Barbe, le délégué interministériel à la sécurité routière au Parisien.