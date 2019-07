publié le 18/07/2019 à 18:16

Le mercure devrait flirter avec les 40 degrés par endroit, la semaine prochaine. Le tout sans une goutte de pluie. Alors que la France s'apprête à vivre son deuxième épisode de canicule, la sécheresse s'aggrave. Les deux tiers du pays sont désormais touchés. Résultat : des mesures de restriction d'eau ont été prises dans 64 départements.

La situation préoccupe les agriculteurs. Sébastien Vidal, par exemple. Exploitant dans l'Allier, il élève une centaine de vaches. Ses champs ont été complètement brûlés par le soleil. "On voit bien que ça craque, raconte-t-il. Il n'y a plus rien, c'est du jamais vu. C'est le désert."

En temps normal, Sébastien Vidal a besoin de 500 bottes de foin. Cette année, il n'a pu en produire que 180. Il doit donc dépenser environ 200 euros par jour de fourrage pour nourrir ses animaux. "Un coût qui n'est pas prévu au départ" explique-t-il. "On fait tout ça dans le but de sauver nos bêtes, on les aime tellement, on ne va pas les laisser mourir". Sébastien Vidal craint que la sécheresse ne dure trop longtemps. En attendant, il le confie : "tout le monde a le moral dans les chaussettes".