publié le 01/08/2018 à 08:18

Météo France maintient 19 départements en vigilance ORANGE pour la canicule ce mardi 1er août. Aux départements déjà concernés par la vigilance orange - Alpes-Maritimes, Ardèche, Drôme, Gard, Hérault, Isère, Pyrénées-Orientales, Rhône et Vaucluse - se sont ajoutés l'Aude, les Bouches-du-Rhône, la Corse-du-Sud, la Haute-Corse, la Côte-d'Or, le Bas-Rhin, le Haut-Rhin, la Saône-et-Loire, le Var et le Territoire-de-Belfort.



En première ligne, les agriculteurs doivent adapter leurs horaires afin d'éviter la fournaise durant le jour. Par quarante degrés, il est dangereux de sortir le matériel agricole. "Les fortes chaleurs sont problématiques pour travailler. Le matériel a des risques de feu, et pour le corps c'est très difficile à supporter. ",explique Frédéric, viticulteur dans le Lubéron.

Frédéric est obligé de rester calfeutré la journée et sort s'occuper des vignes une fois la nuit tombée. "On fait un changement d'horaire, on travaille de 5h du matin jusqu'à 10h puis on reprend le soir", explique le viticulteur.



