publié le 10/07/2018

Ça n'aura échappé à personne, la France connaît une importante vague de chaleur depuis plusieurs semaines. Le mercure élevé a bien sûr un effet sur l'agriculture et les moissons et aussi sur les différents vignobles avec des vendanges précoces.



En Bourgogne, elles devraient débuter entre le 2 et le 10 septembre pour les vins tranquilles, c'est-à-dire non effervescents, pour les crémants en revanche ce sera environ une semaine avant. "C'est assez tôt pour nous. Historiquement, on vendangeait fin septembre, maintenant nous étions plus vers la 3e ou 4e semaine de septembre et cette année, nous avons une bonne quinzaine de jours d'avance" explique la porte-parole des vins de Bourgogne, à RTL.fr.

En Champagne, les vendanges vont se dérouler un peu plus tôt que les années précédentes. "Pour le moment, le début est prévu entre le 21 et le 25 août", indique le Comité Champagne chargé de fixer les dates des vendanges. "La vigne a 15 jours d'avance aujourd’hui mais s'il fait froid nous pouvons perdre une semaine" précise-t-on à RTL.fr. Il faut rester prudent car ces dates peuvent être modifiées selon les conditions météo de l'été.

Un climat favorable dans le Bordelais

Dans le vignoble bordelais, rien ne dit encore si les vendanges auront lieu plus tôt, indique à RTL.fr le Conseil interprofessionnel du vin de Bordeaux. Le climat est pour le moment favorable à la vigne. Habituellement, les vendanges se déroulent de début septembre à la mi-octobre.



Dans le Languedoc en revanche, les vendanges n'auront pas lieu en avance, elles seront même peut-être un peu en retard. En Alsace, la date de début des récoltes du raisin n'a pas encore été déterminée.

Des domaines qui recrutent des vendangeurs

Des vendanges plus tôt c'est aussi un besoin de main-d'oeuvre en avance. Par exemple, en Bourgogne, beaucoup de domaines postent des annonces sur leurs pages Facebook pour recruter des vendangeurs. "L'agence Pôle emploi à Beaune regroupe aussi des annonces" précise la porte-parole des vins de Bourgogne. Les sites Pôle Emploi de Reims et Épernay proposent aussi des annonces pour la Champagne.



Le site Vitijob centralise des offres d'emploi dans la filière viticole partout en France. Il y a d'ores et déjà des annonces pour les vendanges à venir.