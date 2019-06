Canicule : comment les élevages s’adaptent pour protéger les animaux

publié le 26/06/2019 à 04:58

La canicule est un vrai casse-tête pour les éleveurs qui doivent trouver comment protéger leurs bêtes de la chaleur. Les vaches par exemple ont horreur de la chaleur. À partir de 22/23 degrés, elles stressent et produisent beaucoup moins de lait.

Les éleveurs les laissent donc à l'ombre dans leur bâtiment, et les sortent quand il fait un peu plus frais pour les apaiser. Certains ont installé des brumisateurs pour les rafraîchir. Des brumisateurs sont même automatiques : dès que la vache arrive vers sa mangeoire, elle est détectée par un capteur qui lui fait prendre une petite douche.

Les vaches boivent beaucoup : 100 litres d'eau par jour en moyenne en temps normal. Pendant les grosses chaleurs, il faut ajouter 40 litres car cet animal est une chaudière qui produit beaucoup d'énergie. Elle a donc plus de mal que nous à refroidir son organisme.

Des spécialistes travaillent sur l'étable du futur qui aura une forme de parasol : un toit pour l'ombre mais le moins de cloisons possibles pour ventiler. Dans beaucoup d'élevages de cochons et de volailles, les animaux ne sortent jamais, là en revanche les bâtiments sont équipés de ventilateur, de clim et pour les élevages avec parcours en plein air, en principe il y a des arbres donc les animaux vont se mettre a l'ombre, car les poules et les cochons souffrent comme nous de la chaleur.

D'ailleurs si le cochon se roule dans la boue, ce n'est pas parce qu'il est sale, mais parce qu'il essaie de se rafraîchir et de se protéger du soleil. La boue devient sa crème solaire.