Pourquoi a-t-on les yeux rouges sur les photos ?

On a les yeux rouges sur les photos à cause du flash de l'appareil sui s’est déclenché parce qu’il n’y avait pas assez de lumière. Mais pas seulement, c’est aussi celle de votre œil !

Dans l’obscurité, pour essayer de capter le plus de lumière possible, la pupille se dilate. Sauf vue la soudaineté du flash, l’œil est battu, il est pris de vitesse et n’a pas le temps de rétracter la pupille. Résultat, cet éclair soudain entre dans l’œil, car la zone noire au milieu de notre iris est celle qui absorbe la lumière.

Le flash vient alors éclairer une petite zone de la rétine au fond de l'œil, appelée la macula. C’est elle qui est impliquée notamment dans la perception des couleurs. Et cette macula, comme la rétine d’ailleurs, est fortement vascularisée donc rouge. C’est donc pour ça qu’apparait une tâche de cette couleur au beau milieu des yeux sur les photos.

Ce n’est pas très grave, car c’est assez facile de corriger ces photos après coup. Mais c’est à surveiller, car ne pas avoir les yeux rouges, mais la pupille blanche sur une photo, notamment chez les enfants, peut être le signe d’une tumeur.

C’est ainsi qu'en remarquant que son fils de 5 ans avait toujours sur les photos avec flash, une pupille rouge mais l’autre blanche, Julie Fitzgerald, une maman américaine de l’Illinois, a décidé de l’emmener illico chez l’ophtalmologiste. Ce dernier a dépisté un cancer de l’œil, heureusement pris à temps. Le petit garçon est toujours en vie et sa maman, soulagée, de pouvoir continuer à le prendre en photo.

