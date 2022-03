Santé mentale : comment trouver un psychologue ?

Dès le 5 avril prochain, le remboursement des séances chez le psychologue sera "pleinement opérationnel". C'est une promesse d'Emmanuel Macron qui date de 6 mois. Le 16 mars dernier, le ministre de la Santé a annoncé les contours de ce dispositif, nommé "mon psy".

Les enfants de plus de 3 ans et les adultes souffrant de troubles dépressifs et anxieux d'intensité légère à modérée, pourront bénéficier d'un suivi gratuit chez le psychologue. C'est l'Assurance maladie et les complémentaires santé qui prendront totalement en charge les frais de 8 consultations. La seule condition sera d'être orienté, au préalable, par un médecin (généraliste, pédiatre, gériatre, scolaire...). Par ailleurs, ce remboursement ne concernera que les psychologues référencés sur le site monpsy.sante.gouv.fr.

Ces soignants pouvaient s'inscrire depuis mi-février. Dans un communiqué publié le 27 février dernier, la Fédération française des psychologues et de psychologie (Ffpp) se montre partagée. La profession n'est pas unanime, en raison notamment de tarifs jugés insuffisants.

Face à la crise sanitaire, la détresse psychologique augmente. Certains signes doivent alerter, et pousser à voir un professionnel de la santé mentale. "Quand on n'arrive plus fonctionner professionnellement, scolairement, familialement et socialement, c'est qu'on est dans le pathologique, et qu'il faut voir un psychiatre", indique à RTL.fr la psychiatre Christine Barois.

Pour les étudiants, il est possible de bénéficier de séances gratuites avec le dispositif Santé Psy Etudiants, à conditions d'avoir une ordonnance d'un médecin au préalable.