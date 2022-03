Guerre en Ukraine : qu’est-ce que le protocole 6C, pour les victimes en état de choc ?

Des questions "simples" pour extirper une personne touchée par un drame et en état de choc ? C'est l'objectif du protocole "6C". Mise au point par un professeur israéliens, celle-ci a été utilisée par un journaliste français, Nicolas Delesalle, parti couvrir le conflit armé entre la Russie et l'Ukraine.

Cette méthode vise à "déchoquer" une personne qui a été victime quelques instants plus tôt d'un traumatisme violent. Une situation qui se reproduit de plus en plus en Ukraine alors que les civils sont, jour après jour, de plus en plus touchés par les bombardements russes. Après un tel événement, une personne entre dans ce que l'on appelle "l'état de choc". S'il n'est pas bien traité, celui-ci peut produire des séquelles psychologiques à long terme et, parfois, mener au suicide.

Pour expliquer ce protocole, il faut décomposer son acronyme "6C" : Commitment (engagement, en anglais), Cognition, Challenge (épreuve, en anglais), Contrôle, Continuité et Communication.

Des questions simple pour "réactiver" le cerveau

Le but avec ce protocole "6C" est d'aller activer, chez la personne victime, plusieurs zones de son cerveau afin d'empêcher que le traumatisme et l'état de choc n'envahisse durablement les pensées de celle-ci. Comme l'a expliqué le journaliste, chez nos confrères de BFMTV, en évoquant des questions basiques. "Est-ce que vous avez un téléphone ? Dans quelle poche ? Est-ce que vous avez des enfants ? Quelle est votre adresse ?"

Ces interrogations vont ainsi obliger - sans contrainte - la personne interrogée à devenir active dans l'échange pour notamment venir en aide à d'autres personnes. Et ce, en lui faisant faire des actions assez "normales".

Emmanuelle Halouia est la seule formatrice agrée pour le monde francophone. Interrogée par nos confrères du HuffPost, elle forme en priorité des secouristes, des personnels humanitaires ou des journalistes qui pourraient être amenés à partir en Ukraine. L'objectif, que ceux-ci soient capables de "réactiver" des collègues en cas de danger, ou après un bombardement.