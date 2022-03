Burn-out maternel : l'épuisement des mères

Emilie est en couple depuis 3 ans. Au départ, les confinements l'a rapprochée de son compagnon. Mais au bout de plusieurs mois, ce dernier a commencé à déprimer. Emilie l'a soutenu durant toute cette période. Depuis quelques temps, il va beaucoup mieux, mais Emilie semble avoir perdu l'envie de continuer la relation de cette façon.

Véronique est grand-mère d'une petite fille de 2 mois. La petite a des problèmes de reflux gastro-œsophagien; elle est très agitée et pleure énormément. La fille de Véronique semble débordée et épuisée. Elle semble être très déprimée. Elle a fait part d'idées noires à son mari et à Véronique.

Alain a perdu sa femme brutalement il y a 2 ans. Depuis, le temps s'est comme arrêté pour lui. Il n'arrive plus à avancer. Il n'a même pas pu retirer les vêtements de sa femme de la penderie. Alain est toujours aussi triste et ne sait pas à qui en parler.

Pour terminer l'émission, Nadège réagit, en tant que grand-mère, au témoignage de Véronique.

Dans "Parlons-Nous" entre 22h et 0h30, la psychologue Caroline Dublanche recueille les confidences des auditeurs de RTL.



Pour nous contacter :

Si vous souhaitez, vous aussi, vous confier à Caroline Dublanche :

- appelez-nous au 09.69.39.10.11 (numéro non-surtaxé)

- envoyez-nous votre numéro de téléphone par SMS au 64900 code RTL ( 35cts/sms )

- écrivez-nous par mail sur parlonsnous@rtl.fr

- rejoignez-nous sur notre page Facebook