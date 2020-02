publié le 23/02/2020 à 21:16

Lors de sa visite au Salon de l'agriculture, le président a affiché sa fermeté : pas question que la PAC soit la variable d'ajustement du Brexit. En France, ces aides représentent 9 milliards d'euros mais que faut-il en faire ? Voilà le sujet d'un grand débat national qui va être lancé prochainement, marrainé par Karine Le Marchand.

"Pour la première fois, tous les Français vont pouvoir s'exprimer de plein de façons différentes sur la façon dont ils voudraient que l'agriculture évolue. Toutes les suggestions seront recueillies et remises au Ministre, qui devra s'en inspirer pour l'orientation de la réforme de la PAC à venir", a expliqué l'animatrice star de L'amour est dans le pré, au micro de RTL.



"Je suis à la croisée des chemins, d'un côté très poche des agriculteurs, et de l'autre une consommatrice énervée de voir que certaines choses ne fonctionnent plus", a conclu Karine Le Marchand.